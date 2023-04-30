Advertisement

لبنان

ماذا يحصل في عيون السيمان منذ الصباح؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1062051-638184516107803608.png
Doc-P-1062051-638184516107803608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الصباح الباكر على جرف الثلوج وسحب سيارات على طريق عام عيون السيمان كفردبيان-حدث بعلبك -كسروان، وذلك لتسهيل حركة المرور.
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
اجراءات في مرجعيون لضبط وتنظیم الوضع القانوني للنازحین السوریین
lebanon 24
30/04/2023 18:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في مرجعيون.. الجيش يوقف عدداً من النازحين السوريين
lebanon 24
30/04/2023 18:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سمير جعجع: هل ستقنعني أن حزب الله سيغير استراتيجياته كرمى لعيون سليمان فرنجية وفي حال وصل الأخير سيكون مديناً للحزب وليس العكس؟
lebanon 24
30/04/2023 18:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
صاحبات أجمل عيون في العالم.. تعرفي إليهن!
lebanon 24
30/04/2023 18:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عيون

السيمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-30
11:44 | 2023-04-30
11:16 | 2023-04-30
10:46 | 2023-04-30
10:35 | 2023-04-30
09:45 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website