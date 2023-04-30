وديع الخازن يعايد العمال: دورهم مركزي

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هنأ عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، العمال في عيدهم، متمنيا أن "تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالا أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها".وأثنى على "دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن يعمل المسؤولون من أجل توفير كامل حقوقهم وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم".وأمل أن "يكون لبنان في العيد المقبل قد استعاد عافيته، وعادت فيه الأمور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والإستقرار".