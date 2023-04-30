الثلوج والأمطار تُغطي قرى وبلدات حاصبيا.. والبلديات تستنفر

ما زال المنخفض الجوّي الذي يضرب لبنان مُسيطراً على منطقة حاصبيا لليوم الثاني على التوالي، إذ حمل معه تراجعاً ملحوظاً في درجات الحرارة فضلاً عن تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1700 م وما فوق.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في حاصبيا، فإنّ مختلف الطرقات ما زالت سالكة أمام السيارات، فيما سُجل استنفارٌ لفرق البلديات التي تعمل على فتح مجاري المياه وإزالة النفايات المتراكمة على جوانب الطرقات، فضلاً عن مواكبة المواطنين تحسباً لأي طارئ بالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق الإسعاف.

ووسط ذلك، فقد أدَّت المُتساقطات إلى تحويل بعض الحفر وسط الطرقات إلى مُستنقعات تسببت بإعاقة حركة السير، فيما طُلب من السائقين توخي الحيطة والحذر تجنباً لخطر الإنزلاقات.