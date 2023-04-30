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لبنان

حريق داخل شقة في غوسطا فجر اليوم.. ما سببه؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 04:49
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أخمد عناصر من الدفاع المدني  فجر اليوم، حريقا شب في اسلاك ولوحة فواصم داخل غرفة للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الاولى في مبنى سكني في بلدة غوسطا-كسروان.
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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