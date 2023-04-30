حريق داخل شقة في غوسطا فجر اليوم.. ما سببه؟

أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم، حريقا شب في اسلاك ولوحة فواصم داخل غرفة للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الاولى في مبنى سكني في بلدة غوسطا-كسروان.

واقتصرت الاضرار على الماديات.