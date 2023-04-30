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لبنان

سرق اموالا ومجوهرات بقيمة 250 ألف دولار من داخل أحد المنازل

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:03
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 01-01-2023، ادّعت مواطنة لبنانية أن مجهولاً أقدم على الدخول إلى منزلها في محلة برج البراجنة وسرق من داخل خزنة حديدية مصاغًا ذهبية ومبالغ مالية وقدّرت قيمة المسروقات بحوالى /250/ ألف دولار أميركي.
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على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توصّلت إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)
بتاريخ 12-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة المريجة، وبتفتيش منزله تم ضبط كمية من المصاغ ومبلغ مالي من المسروقات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة المذكورة، وبإقدامه بتاريخ 30-12-2022 على الدخول إلى المنزل أثناء غياب المدعية عنه، ونفّذ عملية السرقة وتوجّه بعدها إلى أحد الفنادق في محلة المتن برفقة المدعو:

 م. س. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)
 للتواري عن الأنظار، كما اعترف بصرف الأموال المسروقة على المخدّرات وشراء سيارة للأخير لمساعدته على الاختباء وعدم فضح أمره، بالإضافة إلى بيع بعض المصاغ في محلات الذهب، ووضع ما تبقّى منه عند أحد أقربائه وهو (ن. ع. من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني).
 
بالتاريخ ذاته، أوقفت إحدى دوريات الشعبة (م. س.) في محلة عين المريسة كما أوقفت لاحقا المدعو (ن. ع.) وضبطت المسروقات المخبّأة عنده. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما.

سلمت المصاغ والمبلغ المالي المضبوط إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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