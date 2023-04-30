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لبنان
شرطيّ بلديّة سوريّ الجنسيّة؟.. وزير الداخليّة يتحرّك على الفور
Lebanon 24
30-04-2023
|
05:54
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:
بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.
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على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق.
وكان
"لبنان24"
نشر خبراً كشف فيه عن حصول بلبلة في اللقلوق بعدما قيل إنّ
البلدية هناك استعانت بأحد السوريين للعمل ضمن جهاز الشرطة التابع لها، الأمر أثار حفيظة الناشطين والسكان في المنطقة خصوصاً أن هناك مستنداً يرتبط بالأمر جرى تداوله بكثافة.
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