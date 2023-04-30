تميّز لبنانيّ جديد... الطالب محمد عبيد يفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة في جنيف

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حصد الطالب اللبناني محمد عبيد من الجامعة العربية المفتوحة، ميدالية ذهبية عن مشروع لغة البرمجة لبناء وتطوير المواقع الإلكترونية، في مسابقة "IFIA" للإختراعات الدولية ضمن المنظمة الدولية للمخترعين في جنيف، بمشاركة 1200 إختراع في مجال الإختراعات العلمية.