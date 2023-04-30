Advertisement

لبنان

جمعية الأرض: مجزرة بيئية في منطقة الكنيسة - المتن الأعلى

Lebanon 24
30-04-2023 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1062122-638184658584758836.png
Doc-P-1062122-638184658584758836.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت جمعية الأرض – لبنان، عن حصولها على عدد من الصور من مجموعة أشخاص أثناء ممارستهم رياضة المشي في الطبيعة، في منطقة الكنيسة -المتن الأعلى في قضاء بعبدا، عن مجزرة بيئية تمثلت بقطع مئات من الأشجار المعمرة من جذورها في وادي نهر بيروت، المصنف موقعا طبيعيا محميا، كمنطقة مهمة للتنوع البيولوجي.
Advertisement


وقالت في بيان: "صعقنا لرؤيتنا هذا المشهد، فاتصلنا فوراً بالمعنيين، ولاسيما رئيس بلديّة الكنيسة المحامي طوني رزق الله، الذي باشر على الفور، وبعد كشف شرطة البلدية على الموقع، بتنظيم محضر كشف وفتح محضر فوري لدى الضابطة العدليّة، والاتصال بمكتب الأحراج في حمانا للكشف وإجراء اللازم".

وطالبت الجمعية "بملاحقة الفاعلين وكل من هو شريك في هذه المجزرة، وإنزال أشد العقوبات بهم، لكبح هذه الجرائم، وحماية ما تبقى من ثروة لبنان الحرجيّة."

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2023-04-30
11:16 | 2023-04-30
10:46 | 2023-04-30
10:35 | 2023-04-30
09:45 | 2023-04-30
08:58 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website