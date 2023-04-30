دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96900 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.