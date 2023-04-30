بينها لبنان... إليكم أكثر الشعوب العربية هجرة إلى أميركا (صورة)

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022، أظهر أن عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من كافة دول العالم بلغ 493 ألفا، وأن عدد تأشيرات الهجرة من الدول العربية وحدها بلغ نحو 35 ألفا، جاءت في صدارتها مصر بنحو 5293 تأشيرة، تلتها في المرتبة الثانية اليمن بـ5222 تأشيرة، وثالثاً المغرب بـ4065 تأشيرة، ولبنان في المرتبة السادسة بنحو 2336 تأشيرة.وفي ما يلي "إنفوغراف" بعدد تأشيرات الهجرة من الدول العربية إلى الولايات المتحدة: