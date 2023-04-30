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لبنان

إنتصار ساحق.. "النجمة" بطل كأس لبنان لكرة القدم بعد فوزه على "العهد"

Lebanon 24
30-04-2023 | 11:16
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فاز نادي "النجمة" الرياضي ببطولة كأس لبنان لكرة القدم عقب انتصاره على نادي "العهد" الرياضي بنتيجة 5 - 3 عبر ركلات الترجيح.
 
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وأقيمت المباراة على أرض ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونيه، ظهر اليوم، وقد انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 0-0.
 
وشهد اللقاء الكثير من الفرص والتمريرات النارية، فيما تألق عددٌ من اللاعبين أبرزهم ربيع عطايا، عبد قاسم الزين، الحاس مهدي خليل، الحارس الإحتياطي علي السبع، محمد حيدر، الاسكوتلندي لي أروين، وغيرهم.
 
وبذلك، أحرز النجمة لقبه الـ7 في المسابقة من 17 نهائية، حارماً "العهد" تحقيق "الدوبليه" الرابعة في تاريخه.
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

رياضة

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