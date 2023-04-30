إنتصار ساحق.. "النجمة" بطل كأس لبنان لكرة القدم بعد فوزه على "العهد"

فاز نادي "النجمة" الرياضي ببطولة كأس لبنان لكرة القدم عقب انتصاره على نادي "العهد" الرياضي بنتيجة 5 - 3 عبر ركلات الترجيح.

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وأقيمت المباراة على أرض ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونيه، ظهر اليوم، وقد انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 0-0.

وشهد اللقاء الكثير من الفرص والتمريرات النارية، فيما تألق عددٌ من اللاعبين أبرزهم ربيع عطايا، عبد قاسم الزين، الحاس مهدي خليل، الحارس الإحتياطي علي السبع، محمد حيدر، الاسكوتلندي لي أروين، وغيرهم.