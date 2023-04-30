الأمطار والثلوج تغمر الهرمل.. وخشية من حدوث سيول في حوض العاصي

شهدت مدينة الهرمل، اليوم الأحد، تساقطاً كثيفاً للأمطار فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية ما أدى إلى انقطاع طريق الهرمل - الضنية.



Advertisement ووفقاً للوكالة "الوطنيّة للإعلام"، فإن هناك خشية من حدوث السيول في حوض نهر العاصي جراء الأمطار والثلوج.

ووفقاً للوكالة "الوطنيّة للإعلام"، فإن هناك خشية من حدوث السيول في حوض نهر العاصي جراء الأمطار والثلوج.