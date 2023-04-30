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لبنان

الأمطار والثلوج تغمر الهرمل.. وخشية من حدوث سيول في حوض العاصي

Lebanon 24
30-04-2023 | 12:48
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شهدت مدينة الهرمل، اليوم الأحد، تساقطاً كثيفاً للأمطار فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية ما أدى إلى انقطاع طريق الهرمل - الضنية.

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ووفقاً للوكالة "الوطنيّة للإعلام"، فإن هناك خشية من حدوث السيول في حوض نهر العاصي جراء الأمطار والثلوج.

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