16
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
15
o
جبيل
3
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
30-04-2023
|
12:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96900 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
01/05/2023 01:38:01
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات يجب معرفتها عن الدولار.. إلى أي حدّ يمكن أن يبقى قوياً؟
Lebanon 24
معلومات يجب معرفتها عن الدولار.. إلى أي حدّ يمكن أن يبقى قوياً؟
01/05/2023 01:38:01
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تحركات الدولار في مصر
Lebanon 24
هذه تحركات الدولار في مصر
01/05/2023 01:38:01
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لأحد أهم المصارف في العالم ينتقد الدولار... ماذا قال؟
Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لأحد أهم المصارف في العالم ينتقد الدولار... ماذا قال؟
01/05/2023 01:38:01
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الدولار
سعر الصرف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
03:23 | 2023-04-30
30/04/2023 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
03:00 | 2023-04-30
30/04/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:30 | 2023-04-30
شبح العقوبات الأميركية هيمن
16:55 | 2023-04-30
مقدمات النشرات المسائيّة
16:44 | 2023-04-30
ممثل بيرم خلال احتفالٍ في مقرّ "العمالي العام": نعمل ليأخذ العامل حقه بعيش كريم
16:36 | 2023-04-30
رئيس نقابة الأفران في بيروت: لإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز
16:32 | 2023-04-30
الحاج حسن تابع الأضرار الناتجة عن العاصفة.. وتوجيهات بالتعويض على المزارعين
16:29 | 2023-04-30
كلاس: مبروك من القلب لذوي القدرات العالية
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 01:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact