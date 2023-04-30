Advertisement

لبنان

على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1062168-638184816143313234.jpg
Doc-P-1062168-638184816143313234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96900 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
lebanon 24
01/05/2023 01:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات يجب معرفتها عن الدولار.. إلى أي حدّ يمكن أن يبقى قوياً؟
lebanon 24
01/05/2023 01:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تحركات الدولار في مصر
lebanon 24
01/05/2023 01:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لأحد أهم المصارف في العالم ينتقد الدولار... ماذا قال؟
lebanon 24
01/05/2023 01:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-04-30
16:55 | 2023-04-30
16:44 | 2023-04-30
16:36 | 2023-04-30
16:32 | 2023-04-30
16:29 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website