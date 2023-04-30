سقفٌ ينهار في الأوزاعي.. وصورٌ توثق الحادثة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن سقوط سقف أحد الأبنية الصغيرة في منطقة الأوزاعي، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، ولا ضحايا في صفوف المواطنين.