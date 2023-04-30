في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار

لوحظت خلال الأيام القليلة الماضية حركة غير اعتياديّة داخل متاجر بيع الهواتف في مختلف المناطق اللبنانية.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أنّ المشهد الذي جرى رصدهُ سببه تهافت الكثير من المواطنين على شراء هواتف ذكية ذكية قبل إرتفاع أسعارها اعتباراً من 1 أيار بسبب ربط سعر الدولار الجُمركي بمنصة "صيرفة". ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أنّ المشهد الذي جرى رصدهُ سببه تهافت الكثير من المواطنين على شراء هواتف ذكية ذكية قبل إرتفاع أسعارها اعتباراً من 1 أيار بسبب ربط سعر الدولار الجُمركي بمنصة "صيرفة".