بعد ظهور سمكة قرش في مياه لبنان.. نداءٌ من وزارة الزراعة

دعت وزارة الزراعة في بيان، المواطنين والصيادين ورواد البحر إلى عدم الخوف من أسماك القرش التي تظهر في المياه اللبنانية، وقالت: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصور لسمكة قرش، ويهمنا أن نذكر بأهمية هذه الأسماك للبيئة البحرية كون المعلومات العلمية تؤكد إلى أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئاً على بحر لبنان، فهي متواجدة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين".
وأضافت: "المعلوم أن لبنان يتمتع بتنوع بيولوجي يميزه عن سائر دول البحر الأبيض المتوسط، وهذه الأسماك غير عدوانية ولبنان من الدول الملتزمة بحمايتها، لذلك نتمنى من جميع الصيادين ورواد البحر، أولا عدم الهلع من هذه الأسماك، وثانياً المساعدة في حمايتها لأنها تقترب في مثل هذه الأحوال المناخية من الشواطئ كونها تكون دافئة أكثر".