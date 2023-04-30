بعد ظهور سمكة قرش في مياه لبنان.. نداءٌ من وزارة الزراعة

دعت وزارة الزراعة في بيان، المواطنين والصيادين ورواد البحر إلى عدم الخوف من أسماك القرش التي تظهر في المياه اللبنانية، وقالت: " يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصور لسمكة قرش، ويهمنا أن نذكر بأهمية هذه الأسماك للبيئة البحرية كون المعلومات العلمية تؤكد إلى أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئاً على بحر لبنان، فهي متواجدة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين".

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