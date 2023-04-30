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لبنان

أبو فاعور: المملكة تعيد قراءة موقفها من ترشيح فرنجية للرئاسة

Lebanon 24
30-04-2023 | 16:08
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أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" مستعد للنظر في ترشيح أيّ شخصية لرئاسة الجمهوريّة تستوفي شروط التبني العربي وتحظى بموافقة الكتل المسيحية ولا تمثل تحدياً لأحد.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، كشف أبو فاعور أنّ "الإشتراكي" لم يتبلغ أيّ موقفٍ جديد من السعودية لا سلباً ولا إيجاباً بشأن الملف الرئاسي اللبناني، موضحاً أن "المملكة تعيد قراءة موقفها من ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية"، وقال: "كل الدول تتعاطى بالملف اللبناني وأي رئيسٍ سيأتي يجب أن يحظى بالتبني العربي. نحن على اتصال دائم مع فرنسا والسعودية، ونؤكد على ضرورة انتخاب رئيسٍ جامع ووفاقي لكن للأسف كل طرف يريد رئيساً يلبي مصالحه".
 
ولفت أبو فاعور إلى أن رئيس "الإشتراكي" وليد جنبلاط توقف عن طرح أسماء للرئاسة لأن الأمر بات غير مجدٍ، معتبراً أن "هناك أنانية لدى بعض القوى السياسية تجاه طرح الأسماء"، وقال: "أدعو للتواضع في المطالب للوصول إلى تسوية، وفكرة لبننة الاستحقاق الرئاسي غير موجودة ولا حراك ونقاش داخلي".
 
وفي سياق آخر، دعا أبو فاعور إلى "عدم التعامل مع ملف النزوح السوري بهذا التوتر الحاصل اليوم"، مشدداً على ضرورة "عدم تسييس الملف"، وأضاف: "النزوح السوري سياسي وليس أمنياً كما أنه ليس لدينا خطة لإعادة النازحين إلى بلادهم". 
 
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