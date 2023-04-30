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لبنان

كلاس: مبروك من القلب لذوي القدرات العالية

Lebanon 24
30-04-2023 | 16:29
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غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر "تويتر" قائلاً: "فوز منتخب لبنان بكرة السلة على نظيره الأردني للكرسي المتحرك. مبروك من القلب لذوي القدرات العالية، انتم في قلب الوطن. فخر الرياضة النبيلة".
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