كلاس: مبروك من القلب لذوي القدرات العالية

غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر "تويتر" قائلاً: "فوز منتخب لبنان بكرة السلة على نظيره الأردني للكرسي المتحرك. مبروك من القلب لذوي القدرات العالية، انتم في قلب الوطن. فخر الرياضة النبيلة".

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