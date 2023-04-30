الحاج حسن تابع الأضرار الناتجة عن العاصفة.. وتوجيهات بالتعويض على المزارعين



Advertisement

كذلك، تواصل الحاج حسن مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لتكليف البلديات إجراء المسح على الأضرار الزراعية في نطاق عملها.



وأعطى الحاج حسن توجيهاته للمصالح الإقليمية في وزارة الزراعة لمواكبة المزراعين في كل لبنان. أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنّ الوزير عباس الحاج حسن تابع الأضرار الجسيمة الناتجة عن العاصفة وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج والبرد على الأشجار المثمرة والخضار والحبوب في كل المناطق اللبنانية، وتواصل مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لكي تقوم الهيئة بعد تكليف من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعويض السريع على المزارعين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.كذلك، تواصل الحاج حسن مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لتكليف البلديات إجراء المسح على الأضرار الزراعية في نطاق عملها.وأعطى الحاج حسن توجيهاته للمصالح الإقليمية في وزارة الزراعة لمواكبة المزراعين في كل لبنان.

معايدة للعمال

وفي سياق آخر، غرد الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لأصحاب الهمم العالية في عيدهم" في عيد العمال . سلام للهمم العالية، والنفوس الأبية التي تصنع الحاضر والمستقبل. لكل عامل في الزراعة ، لكل مزارع... لكل عامل في مناحي الحياة وجميع القطاعات العاملة في خدمة الوطن. كل عام وانتم بالف خير".