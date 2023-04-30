16
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
15
o
جبيل
3
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس نقابة الأفران في بيروت: لإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز
Lebanon 24
30-04-2023
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، وزارة الإقتصاد بـ"إعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز"، وقال في بيان: "نحن على استعداد كامل للتعاون مع معالي الوزير أمين سلام بأدق التفاصيل، فربطة الخبز كان سعرها على دولار 1500 ليرة دولاراً واحداً، أما اليوم فسعرها 36 سنتاً أو ما يعادل 36 الف ليرة لبنانية وهو أرخص سعر في العالم نسبة لجودة الرغيف اللبناني. كل ذلك يعود إلى جهود معالي وزير الاقتصاد وتعاون نقابة الافران على تحمل الأزمة الحاصلة في لبنان".
Advertisement
أضاف: "إن المطالبة بتعديل التسعيرة يعود لاعتماد الحكومة سعر صرف صيرفة لتحصيل ضريبة tva، إضافة إلى مطالبة عمال المخابز والأفران بتحسين أجورهم وهو حق مشروع لهم في ظل الظروف القاسية".
وتمنى سرور "أن تعدل بعض الكلف الموجودة في ربطة الخبز على دولار 1500 ليرة لتحتسب على دولار سوق السوداء"، وأردف: "كل هذه الزيادات لا تتجاوز 6000 ليرة بربطة الخبز لكنها تمكن العمال والأفران من الاستمرار بالعمل"، وختم: "معالي الوزير نحن معكم لنحمي الرغيف وحقوق العمال واستمرارية الافران في عملها في كل الظروف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
03:23 | 2023-04-30
30/04/2023 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
03:00 | 2023-04-30
30/04/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:30 | 2023-04-30
شبح العقوبات الأميركية هيمن
16:55 | 2023-04-30
مقدمات النشرات المسائيّة
16:44 | 2023-04-30
ممثل بيرم خلال احتفالٍ في مقرّ "العمالي العام": نعمل ليأخذ العامل حقه بعيش كريم
16:32 | 2023-04-30
الحاج حسن تابع الأضرار الناتجة عن العاصفة.. وتوجيهات بالتعويض على المزارعين
16:29 | 2023-04-30
كلاس: مبروك من القلب لذوي القدرات العالية
16:08 | 2023-04-30
أبو فاعور: المملكة تعيد قراءة موقفها من ترشيح فرنجية للرئاسة
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 01:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 01:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 01:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact