شبح العقوبات هيمن

هيمن شبح العقوبات الأميركية والغربية على عروض المساعدات التي قدمها وزير الخارجية الإيراني للمسؤولين اللبنانيين الذين كرروا إعتذاراتهم السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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