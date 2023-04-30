تريّث رئيس "التيار الوطني" في إعلان موقف واضح من جولة إتصالات النائب بو صعب بإنتظار ما ستسفر عنه من نتائج حتى يبني على الشيء مقتضاه"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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