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لبنان
تساؤل
Lebanon 24
30-04-2023
|
19:30
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تساءل قطب سياسي عن مصير الإتهامات بالفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن صفقات وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي وما إذا كانت ستُحال إلى القضاء المختص، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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