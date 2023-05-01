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لبنان

"التيار" حشد في جزين والحضور من هذه المناطق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر حشد عددا لا بأس به من المناصرين من منطقة جزين وشرق صيدا في اللقاء مع الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل امس، لكن الحشود التي ظهرت في اللقاء ليست فقط من جزين".
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أضافت" ان "التيار" استقدم عددا كبيرا من المناصرين من خارج جزين، ولا سيما من بيروت، لمواكبة زيارة عون اليها ولاظهار نجاح الزيارة وهذا ما حصل فعلاً".
وتقول المصادر "إن القياديين الممتعضين في جزين وعلى رأسهم النائب السابق زياد اسود اثبتوا قدرتهم على الحد من قدرة التيار على الحشد الشعبي".
وتعليقا على قول باسيل من جزين "من يعتبر نفسه أكبر من التيار فليرحل عنه لنشوف حجمه"، قال أحد قدامى العونيين: "بيضحكني جبران وقت بيحكي عن حدا أكبر من التيار وبحطّو بوج التيار تيشوف حجمو ... وسؤالي إلو ليش ما بتحطو بوجك وشو دخل "التيار"بمشكلتك معو؟ ليش انت من دون عمك شو حجمك بالتيار وبرات التيار؟ طلاع انت يا جبران من عباية عمك، وساعتها وخلينا نشوف حجمك بالتيار وبراتو".

المصدر: لبنان 24

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