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لبنان

"خطوة خطيرة"...هل يفعلها البطريرك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 01:30
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حاول البعض في الآونة الاخيرة الترويج لفكرة  مفادها ان البطريركية المارونية وتحديدا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي غير متحمس لوصول رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه الى سدة الرئاسة، وان عدم  الحماس هذا سيتمثل بخطوة واضحة ستقدم عليها بكركي في الفترة المقبلة، تقوم من خلالها بتسمية شخصية مارونية وحيدة وتعلن تأييدها بهدف انتخابها ووصولها الى قصر بعبدا، وبذلك تكون بكركي قد قطعت الطريق أمام فرنجيه ووضعت حدا للجمود الرئاسي المميت الذي تنتهجه الاحزاب والتيارات السياسية لاسيما المسيحية منها.
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في هذا الاطار، نفى مرجع كنسي موثوق الكلام الوارد جملة وتفصيلا، مؤكدا انه "على الرغم من عدم رضى بكركي عن مشهد الفراغ الرئاسي الحالي، الا انها ستبقى على مسافة واحدة من جميع أبنائها ولن تدخل في موضوع طرح اسم او ترشيح اي شخصية للانتخابات الرئاسية".
أضاف المرجع " خطوات بكركي الرئاسية واضحة وتتمثل بمحاولة البحث عن النقاط المشتركة بين اللبنانيين والمسيحيين والموارنة، لا في محاولة استبعاد اي طرف منهم".
وختم مشيرا الى ان "بكركي وبطبيعة الأحوال ستتحرك في الفترة المقبلة وحراكها سيكون معلنا وواضحا لمصلحة الاستحقاق الرئاسي نفسه لا لمصلحة اي طرف من الأطراف المتنازعة".

لبنان

خاص

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