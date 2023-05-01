لا تواصل بين الطرفين.. والامور "سالكة" رغم التهديد

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تفيد المعلومات انه، خلافا لما يتردد، لم يحصل اي تواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بل على العكس، تستمر القطيعة بين الطرفين منذ اسابيع.وبحسب مصادر مطلعة "فإن تصعيد باسيل السياسي ضد الحزب في كل مناسبة لن يدفع الحزب الى التواصل معه، بل على العكس من ذلك، سيزيد من صعوبة اصلاح الموقف".وترى المصادر "ان تهديد باسيل بأنه لن يكون جزءا من التسوية الرئاسية لن يؤدي الى عرقلتها او الى تراجع الحزب عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".