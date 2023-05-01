بلدية قرطبا تعلن ضبط مخالفات لنازحين

وجهت بلدية قرطبا في قضاء جبيل رسالة الى اهالي البلدة قالت فيها إنه "في إطار قرار المجلس البلدي المتخذ والمتعلّق بموضوع النازحين السوريين في البلدة ، باشر رجال الشرطة في البلدية القيام بدوريات في النطاق البلدي للتحقق من مدى تطبيق بنود القرار، حيث تبين وجود عدة مخالفات من قبل النازحين السوريين لاسيما لجهة عدم تمتعهم بأوراق ثبوتية شخصية أو شرعية لدرّاجاتهم".

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واشارت الى انه "تم ضبط في محلّ إقامة بعضهم في منطقة جوار الرمل على ممشط سلاح فردي يحتوي على سبع طلقات وخرطوش صيد، وسلّمت المضبوطات مع المخالفين أو المخّلين إلى القوى الامنية".

وطالبت البلدية الاهالي بإبلاغ الشرطة عن اي ارتياب أو مخالفة للقرار المعلن عنه على صفحة البلدية. (الوكالة الوطنية)