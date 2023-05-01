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لبنان

وزير الصناعة للعمال: أنتم فخر لبنان وعزّته وقوّته

Lebanon 24
01-05-2023 | 01:33
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وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان تحيّة إلى العاملات والعمال في عيدهم.
 
 
وقال: "لولاكم لما بُنيت الأوطان، وتحقّق الاستقلال، وتأسّست العائلات على القيم. ايمانكم وسواعدكم وفكركم وتفانيكم أدام العمل، وأقام المؤسسات، وأسّس المصانع، وزاد الانتاج".
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وأضاف: "أنتم فخر لبنان وعزّته وقوّته وقيمته المضافة. ساهمتم في البناء والاعمار.  وتتهيّأون لدور أكبر ولمزيد من العطاء في سبيل تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والرفاهية. تستحقون الأفضل، ونيل الحقوق، والدعم لقاء تضحياتكم الكبيرة".
 
 
وتابع: "لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه. التغيير آت. وسيتدفّق الخير من جديد في الربوع والعائلات اللبنانية".
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