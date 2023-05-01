عودة الحديث عن مرشح رئاسي "غير عادي"

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على رغم إستمرار الجمود ظاهرا في الملف الرئاسي، إلا أن قياديا حزبيا يمينيا معارضا كشف لـ""، أن دولة عربية معنية ومؤثرة مباشرة بالإستحقاق الرئاسي صارحت قيادة حزبه قبل أيام برغبتها بدفع اسم شخصية غير مدنية الى الواجهة كمرشح تسوية مستقل.ولفت المصدر "الى أن الأيام المقبلة سوف تشهد حراكا في هذا السياق على أكثر من خط، سواء في المعارضة أو نواب الممانعة او النواب المستقلين".