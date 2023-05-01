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لبنان

عودة الحديث عن مرشح رئاسي "غير عادي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 02:15
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على رغم  إستمرار الجمود ظاهرا في الملف الرئاسي، إلا أن قياديا حزبيا يمينيا معارضا كشف لـ" لبنان24"، أن دولة عربية معنية ومؤثرة مباشرة بالإستحقاق الرئاسي صارحت قيادة حزبه قبل أيام برغبتها بدفع اسم شخصية غير مدنية  الى الواجهة كمرشح تسوية  مستقل.
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ولفت المصدر "الى أن الأيام المقبلة سوف تشهد حراكا في هذا السياق على أكثر من خط، سواء في المعارضة أو نواب الممانعة او النواب المستقلين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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