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لبنان

"دولار المطاعم": الوتيرة تتصاعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 04:15
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على الرغم من أنّ القطاع السياحيّ، وبشكل خاصّ المطاعم، كان أوّل من سعّر لوائح الطعام بالدولار، لوضع حدّ للخسائر نتيجة تقلّب سعر الصرف، يُلاحظ أنّ بعض المطاعم تعمد في الآونة الأخيرة إلى رفع أسعاره بالدولار، ما يطرح علامات إستفهام عديدة، وخصوصاً مع الحديث عن موسم سياحيّ واعد في فصل الصيف.
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كذلك، قام بعض المطاعم بإعادة التسعير بالعملة الوطنيّة، لزيادة ارباحه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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