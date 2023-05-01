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لبنان

تحية خاصة من ميقاتي للعمال في عيدهم

Lebanon 24
01-05-2023 | 01:52
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حيّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العمال في عيدهم.
وقال: كل التقدير والمحبة لجميع العمال في هذا اليوم المجيد الذي يجسّد أسمى معاني النضال والكفاح في مسيرة الحياة والعيش الكريم.
أضاف: تحية خاصة في هذه المناسبة أوجهها لجميع العاملين في القطاع  العام واقول لهم: إننا ندرك الظروف الصعبة التي تعيشونها ، ونقدر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها واداراتها،وما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه، ولكن الامكانات التي تعرفونها حتّمت ان تكون التقديمات بأفضل الممكن. وكلنا أمل أنه، بالتعاون معكم وبالتفاهم المتبادل، يمكننا التوصل الى حلول تدريجية أكثر انصافا، تؤمن لكم العيش اللائق، وتعطيكم القليل مما تستحقونه.
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وختم: دورة الانتاج والعمل عمادها ركيزتان هما الدولة والقطاع الخاص، وباذن الله سيستمر التعاون بين الجانبين وستتوطد أسسه لخير الجميع. كل عيد والجميع بخير.


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