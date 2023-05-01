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لبنان

من دولة عربية.. إشارة "إقتصادية" إيجابية تجاه لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 03:15
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قال أحد المحللين المراقبين للحركة الدبلوماسية القائمة عربياً لـ"لبنان24" إنّ الإجتماع الخماسي الذي ينعقد اليوم بين وزراء خارجية الأردن، السعودية، العراق، مصر وسوريا في عمّان، سيكونُ نقطة ارتكازٍ أساسيّة لوضع النازحين السوريين في لبنان، وذلك انطلاقاً من اهتمامٍ سعودي كبير بهذا الملف.
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واعتبر أنّ المملكة تعتبرُ هذا الملف ضاغطاً على أكثر من دولة محاذية لها، ولتكريس "الإستقرار" المنشود، بات من الضروري طرح الأمر في المحافل العربية لتنشيطه ووضع الخطط اللازمة، وقال: "من خلال طرحها هذا الملف بشكل واضح، فإن السعودية تؤكد بذلك أن وضع لبنان يهمّها جداً لأن الأخير تضرّر بقوة من النازحين، إقتصادياً وأمنياً. وعليه، فإن ما يجري يعكسُ آثار الإتفاق الإيراني - السعودي من جهة، ويثبت أن هناك نيّة لإضفاء معالجات أولية على صعيد الأزمة في لبنان وتحديداً من خلال الشق الإقتصادي، وهذا أمرٌ إيجابي يمكن البناء عليه مستقبلاً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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