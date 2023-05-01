صمتٌ أميركيّ لافت في لبنان.. الحركة مقطوعة؟

بدأت أوساط سياسية عديدة تطرح تساؤلاتٍ عن سبب التراجع الكبير لحركة واشنطن في لبنان، لاسيما عبر السّفيرة الأميركيّة دوروثي شيا.



Advertisement ووفقاً لمصادر مُتقاطعة، فإنَّ الحراك الأميركيّ بات أقل حماوةً بعد الإتفاق السّعودي - الإيراني الذي حصل قبل أشهر، كما بدا أيضاً أنَّ الإتصالات الأميركية داخل لبنان على صعيد الملف الرئاسي ليست على حالها إذ لم تشهد حركة تصاعدية لافتة وسط تهافتٍ من دول أخرى للبحث بسلّة الأسماء والعمل على تقريب وجهات النظر في الملف. ووفقاً لمصادر مُتقاطعة، فإنَّ الحراك الأميركيّ بات أقل حماوةً بعد الإتفاق السّعودي - الإيراني الذي حصل قبل أشهر، كما بدا أيضاً أنَّ الإتصالات الأميركية داخل لبنان على صعيد الملف الرئاسي ليست على حالها إذ لم تشهد حركة تصاعدية لافتة وسط تهافتٍ من دول أخرى للبحث بسلّة الأسماء والعمل على تقريب وجهات النظر في الملف.