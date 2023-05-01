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لبنان

هاشم حيا عمال لبنان: بوركت سمرة جباههم التي تلونت بتراب الوطن

Lebanon 24
01-05-2023 | 02:43
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حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عمال لبنان.
 
 
وقال في تصريح: "يحل العيد هذا العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية ما زالت ضاغطة وتترك اثارها السلبية على عمال لبنان وطبقاته الكادحة التي تدفع ثمن تراكمات السياسات الخاطئة التي اوصلت البلاد الى الواقع المرير وما زال وسيستمر اذا لم يتم اعتماد سياسة ورؤية اقتصادية مختلفة تؤسس لاقتصاد منتج مقابل الاقتصاد الريعي وتداعياته ليكون لبنان امام مرحلة جديدة تقوم على سواعد العمال والكادحين لبناء اقتصاد العيش الكريم". 
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واضاف: "اليوم احوج ما نكون الى التواضع والعقلانية والحكمة لتعود امور الوطن الى طبيعتها واعادة انتظام عمل المؤسسات انطلاقا من انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين ادارة ملتزمة قضايا الوطن والناس وفق اليات دستورية وقانونية واضحة، وهذا يستدعي من البعض الابتعاد عن الرهانات والإملاءات والاشارات والالتزام بما يتوافق ومصلحة البلاد والعباد وبتوافق المكونات الوطنية لان اللبنانيين محكومون بالتوافق والتفاهم لحل ازماتهم وحفظ وطنهم، وما عليهم الان الا الاستثمار على المناخ الايجابي الذي يلف دول المنطقة وفتح ابواب المصالحات والعلاقات الطيبة البناءة لتعزيز الاستقرار ومواجهة الاخطار التي كانت تهدد امن دول المنطقة بسبب زرع الفتن واثارة الحروب لتضع العلاقات بين دول الاقليم حدا لاصحاب المشاريع والنيات الخبيثة  في هذا اليوم التحية لعمال لبنان وبوركت سمرة جباههم التي تلونت بتراب الوطن".
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