المدير العام لـ "مياه بيروت": نسعى للحفاظ على العمال المتفانين في الخدمة

وجه المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع المهندس جان جبران نداء الى جميع العمال في المؤسستين، لمناسبة عيد العمال هنأهم فيه بالعيد.

وقال: "رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تمر علينا جميعا، خاصة أن اجور ورواتب العمال والموظفين اصبحت ضئيلة جدا مقابل الغلاء الفاحش وانهيار العملة الوطنية، رغم بعض الزيادات التي حصلنا عليها، الى أن هذا الواقع الصعب ارخى بثقله على الموظفين والعمال، مما ادى الى التراجع في الحضور وفي العمل والإنتاجية واداء الواجب تجاه المؤسسة والمواطنين. لذلك، فإن ادارة هاتين المؤسستين ومن أجل إستمرارية تأمين خدماتها، تسعى للحفاظ على العمال الذين يتفانون في الخدمة والمنتجين في عملهم، بتأمين حوافز مالية إضافية وفق القوانين والأنظمة في هذه الظروف الصعبة لتحسين ظروفهم".

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وناشد جبران "الذين يمارسون عملا ثانيا مع عملهم في المؤسسة، والذين لا يداومون بحجة عدم امكانية الوصول الى العمل، والذين لا يرغبون في الاستمرار في العمل في هذه الظروف الصعبة، او الذين أنشأوا عملا خاصا بهم أو لأي سبب آخر، القيام بمبادرة شخصية ضميرية جريئة، بتقديم استقالتهم من العمل في المؤسسة، لافساح المجال لدعم الذين بامكانهم المواظبة في العمل بصدق وجدية".

واعلن ان "الادارة تدرس مع المديرين ورؤساء الدوائر، وضعية كل العمال، وتقييم حضورهم وانتاجيتهم في العمل، ليبنى على الشيء مقتضاه، خلال فترة اقصاها آخر شهر آب من السنة الحالية".



وختم جبران قائلا: "يرجى التفهم والمساعدة للمصلحة العام". (الوكالة الوطنية)