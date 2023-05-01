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لبنان

توقيفات للجيش في البقاع.. هؤلاء وقعوا بقبضة "المخابرات" وهذه جرائمهم

Lebanon 24
01-05-2023 | 03:39
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
"بتاريخ 29/4/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القصر ــــ الهرمل منزل المواطن (ع.ج.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لترؤسه عصابة خطف مقابل فدية، ولإقدامه على تهريب أشخاص، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسرقة سيارات ودراجات نارية وتهريبها إلى سوريا، وضُبط لديه بيك آب ودراجة نارية غير قانونيَّين.
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كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ 27/4/2023 في بلدة اليمونة ــــ البقاع، المواطنَين (ح.و.) و(ح.ع.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار نحو دورية أمنية، وتأليف عصابة سلب وسرقة سيارات بقوة السلاح، وترويج المخدرات. ضُبط في حوزتهما مسدس حربي وهواتف خلوية.
وسُلًمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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