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لبنان

حاصباني: تحية لكل عاملة وعامل

Lebanon 24
01-05-2023 | 03:50
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غرد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "لا وطن من دون من يعمل فيه ومن أجله. في مناسبة عيد العمال العالمي، أوجه تحية لكل عاملة وعامل يبذلون جهدهم لبناء مستقبل أفضل لهم ولأولادهم ولوطنهم".
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