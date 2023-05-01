حاصباني: تحية لكل عاملة وعامل

غرد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "لا وطن من دون من يعمل فيه ومن أجله. في مناسبة عيد العمال العالمي، أوجه تحية لكل عاملة وعامل يبذلون جهدهم لبناء مستقبل أفضل لهم ولأولادهم ولوطنهم".

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