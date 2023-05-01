آخر معلومة عن صوت الإنفجار في مرجعيون.. ما الذي تبيّن بشأنه؟

أثار دويّ انفجار قوي، صباح اليوم الإثنين، هلعاً كبيراً في منطقة مرجعيون - جنوب لبنان، في وقتٍ سعى فيه المواطنون للتثبت مما حصل.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الصوت القوي الذي سُمع ناجمٌ عن تدريبات للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، وقد تردّدت أصداؤه في مختلف قرى وبلدات مرجعيون.

Advertisement

وفور سماع الصوت، اندفع بعض سكان المنطقة إلى الطرقات حيث قاموا بجولة في مرجعيون للتثبت مما إذا كان الصوت القوي سببه إنفجارٌ حصل في المنطقة.

وفي السياق، قال أحد سكان المنطقة لـ"لبنان24": "الصوتُ كان قوياً وقد ساد اعتقادٌ في البداية أن هناك انفجاراً قد وقع باعتبار أن المنزل قد اهتزّ بنا".