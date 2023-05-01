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لبنان

القرم لموظفي الوزارة وأوجيرو وشركتي الخليوي: أنتم جزء أساسي من النجاح

Lebanon 24
01-05-2023 | 04:36
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حيا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، موظفي الوزارة وهيئة "اوجيرو" وموظفي شركتي الخليوي بعيد العمال، وغرد عبر حسابه في "تويتر": "أسمى التحيات لجميع موظفي الوزارة وأوجيرو وشركتي الخليوي. كنتم السند الحقيقي للقطاع بأصعب الظروف، أثبتم مهارتكم وإتقانكم بالعمل، وتحملتم مسؤوليات كبيرة وضغوطا متزايدة، لكنكم لم تفقدوا الأمل والعزيمة بتقديم الخدمة. أنتم جزء أساسي من النجاح الذي تحقق للقطاع وأنا فخور بكل ما قدمتموه".
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