حماده يهنىء العمال: كنا وما زلنا إلى جانبهم

Advertisement

هنأ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حماده، العمال بعيدهم، وقال: "هذه السواعد السمراء هي من بنى وعلم ومن كان لهم الدور في كل القطاعات والميادين، وهذه السواعد كانت أيضاً علامة فارقة في دول الإنتشار والخليج، فبعرق الجبين والكفاح واللقمة المغمّسة بالدم، كان العمّال وما زالوا هم البنّاؤون والمعلّمون والأكاديميون والأطباء والمحامون والمهندسون، والإعلاميون والفلاحون، وكل أصحاب المهن".وتابع: "هذه السواعد هي الأساس، وكنا وما زلنا إلى جانبهم في كل المحطات والمفاصل، وليس صدفة أن يؤسّس المعلّم الشهيد كمال جنبلاط الحزب التقدمي الإشتراكي، متزامناً مع هذا العيد، لأنه كان مؤمناً أن هؤلاء الذين ليس على صدورهم قميص، سيحرّرون العالم من الطغيان والإستبداد إلى رحاب الحرية والديمقراطية، فتحيّة للعمّال في عيدهم، وتحيّة للحزب التقدمي الإشتراكي وشهدائه وجرحاه ومناضليه، وتحيّة لكل شهداء لبنان، فكلٌ سقط وفق قضيته ومبادئه".