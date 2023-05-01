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لبنان

إستنفارٌ للجيش و "اليونيفيل" عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:22
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نفذت قوّة من الجيش بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" انتشاراً عند الحدود الجنوبية وتحديداً مقابل ورشة أشغالٍ هندسية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي.
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وتبيّن أن إحدى الجرافات ضمن تلك الورشة أقدمت على خرق الخط الأزرق، وتحديداً أثناء قيامها بعملية جرف أتربة قرب السياج الحدودي بين بلدتي عيترون وبليدا. 
وكانت دورية إسرائيلية تفقدت صباح اليوم الطريق العسكري المحاذي للسياح الحدودي ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا - قضاء مرجعيون.
وتزامن هذا الأمر مع قيام دورية عسكرية إسرائيلية أخرى بالتجول على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولاً حتى تلة الرياق المشرفة على عديسة وحولا. كذلك، سُجلت أيضاً دوريات إسرائيلية في الطرف الشمالي الغربي لبلدة الغجر المقابلة لسهل الماري المجيدية وعين عرب من دون حصول أي خرقٍ للخط الأزرق.
 
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