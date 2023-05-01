إستنفارٌ للجيش و "اليونيفيل" عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل هناك؟

نفذت قوّة من الجيش بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" انتشاراً عند الحدود الجنوبية وتحديداً مقابل ورشة أشغالٍ هندسية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي.

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وتبيّن أن إحدى الجرافات ضمن تلك الورشة أقدمت على خرق الخط الأزرق، وتحديداً أثناء قيامها بعملية جرف أتربة قرب السياج الحدودي بين بلدتي عيترون وبليدا.

وكانت دورية إسرائيلية تفقدت صباح اليوم الطريق العسكري المحاذي للسياح الحدودي ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا - قضاء مرجعيون.