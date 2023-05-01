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لبنان

بري لعمّال لبنان: يصنعون العيد ولا يعيّدون

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:42
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أشار رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لمناسبة عيد العمال: "وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون ...ولا يعطلون.. قولهم والعمل ، لهم في كل ميادين عملهم الف تحية وإنحناءة".

وأضاف: "إن خير تهنئة للعمال في يوم عملهم وعد خير العمل ومن دون هوادة لحماية جنى أعمارهم وتلبية حقوقهم المشروعة في كل ما يعزز حياتهم الكريمة وأولأ وأخيراً العمل في سبيل لبنان وتفعيل مؤسساته الدستورية وحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه مهما غلت التضحيات ".
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