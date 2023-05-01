رئيس نقابة المطاعم معايداً العمال: أنتم مدماك المؤسسات

Advertisement

عايد رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي العمال بعيدهم. وقال في بيان: "بقيتم في المؤسسات التي احتضنتكم وتحملتم معها الظروف والشدائد وبرهنتم صمودا، إن دل على شيء فعلى وفائكم وتفانيكم. وهذان الامران يدفعانا للحفاظ على هذه الثروة بأغلى الاثمان".وختم: "أنتم مدماك المؤسسات وعمودها الأساسي وبفضلكم تنجح وتتوسع. ثابروا واستمروا في نشر البهجة وكونوا على ثقة أنكم القاعدة الصلبة التي نبني عليها وطنا ناجحا. لمت أياديكم وقلوبكم النظيفة ودامت سواعدكم القوية".