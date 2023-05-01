Advertisement

لبنان

رئيس نقابة المطاعم معايداً العمال: أنتم مدماك المؤسسات

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1062343-638185440101482926.jpg
Doc-P-1062343-638185440101482926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عايد رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي العمال بعيدهم. وقال في بيان: "بقيتم في المؤسسات التي احتضنتكم وتحملتم معها الظروف والشدائد وبرهنتم صمودا، إن دل على شيء فعلى وفائكم وتفانيكم. وهذان الامران يدفعانا للحفاظ على هذه الثروة بأغلى الاثمان".
Advertisement

وختم: "أنتم مدماك المؤسسات وعمودها الأساسي وبفضلكم تنجح وتتوسع. ثابروا واستمروا في نشر البهجة وكونوا على ثقة أنكم القاعدة الصلبة التي نبني عليها وطنا ناجحا. لمت أياديكم وقلوبكم النظيفة ودامت سواعدكم القوية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-01
12:08 | 2023-05-01
12:02 | 2023-05-01
12:00 | 2023-05-01
11:46 | 2023-05-01
11:41 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website