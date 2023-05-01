جنبلاط في ذكرى تأسيس "التقدمي": نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته

في ذكرى تأسيس الحزب "التقدمي الإشتراكي"، غرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من مسيرة 74 سنة، وتضحيات الشهداء والرفيقات والرفاق، ومن دروس التاريخ في كل إخفاق وإنجاز، نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته، لأجل الحرية، لأجل العمال والفقراء، لأجل دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، ومع كل الشباب سنحمل الأمل والراية ونواصل الطريق".

من مسيرة ٧٤ سنة، وتضحيات الشهداء والرفيقات والرفاق، ومن دروس التاريخ في كل إخفاق وإنجاز، نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته، لأجل الحرية، لأجل العمال والفقراء، لأجل دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، ومع كل الشباب سنحمل الأمل والراية ونواصل الطريق.#للحرية_والإنسان pic.twitter.com/x9OytrtShD — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) May 1, 2023 Advertisement