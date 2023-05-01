جنبلاط في ذكرى تأسيس "التقدمي": نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته

من مسيرة ٧٤ سنة، وتضحيات الشهداء والرفيقات والرفاق، ومن دروس التاريخ في كل إخفاق وإنجاز، نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته، لأجل الحرية، لأجل العمال والفقراء، لأجل دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، ومع كل الشباب سنحمل الأمل والراية ونواصل الطريق.#للحرية_والإنسان pic.twitter.com/x9OytrtShD
— Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) May 1, 2023
من مسيرة ٧٤ سنة، وتضحيات الشهداء والرفيقات والرفاق، ومن دروس التاريخ في كل إخفاق وإنجاز، نجدد العهد لأجل الإنسان وكرامته، لأجل الحرية، لأجل العمال والفقراء، لأجل دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، ومع كل الشباب سنحمل الأمل والراية ونواصل الطريق.#للحرية_والإنسان pic.twitter.com/x9OytrtShD