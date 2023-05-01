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لبنان

جعجع يستذكر بيار بولس: يوم مصلحة الاحتلال تعارضت مع مصلحة الطلاب

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:26
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نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" صورة لشهيد "القوات" بيار بولس، وعلق عليها قائلاً: "في ذكرى استشهاد الرفيق بيار بولس، يوم مصلحة الاحتلال تعارضت مع مصلحة الطلاب".
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