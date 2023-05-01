جعجع يستذكر بيار بولس: يوم مصلحة الاحتلال تعارضت مع مصلحة الطلاب

نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" صورة لشهيد "القوات" بيار بولس، وعلق عليها قائلاً: "في ذكرى استشهاد الرفيق بيار بولس، يوم مصلحة الاحتلال تعارضت مع مصلحة الطلاب".

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