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لبنان

إشكالٌ كبير وتضارب بين متظاهرين في بيروت.. شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:32
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً كبيراً في ساحة رياض الصلح بين عدد من المتظاهرين الذي احتشدوا بمناسبة عيد العمال.
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ووفقاً لناشطين، فإنّ الإشكال حصل بين بعض المتظاهرين من جهة وشبان ينتمون إلى الحزب "الشيوعي اللبناني" من جهة أخرى، على خلفية هتافاتٍ جرى إطلاقها ضد الرئيس السوري بشار الأسد والنازحين السوريين.
 
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