درغام بحث مسألة النزوح السوري مع رئيسة البرلمان الأسترالي

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في إطار جولته في أستراليا، مجلس النواب في مقاطعة فيكتوريا ـ مالبورن، حيث عقد إجتماعا مع رئيسة البرلمان كونسيلمار إدوارد والنائبة براوني هاف باني، في حضور المنسق الفيدرالي مارون الخوري، وكان بحث في مختلف المواضيع السياسية وتحديدا مسألة النزوح السوري.وشرح درغام مخاطر النازحين على لبنان والأعباء المترتبة عنهم في ظل الانهيار الحاصل والأزمة المالية الخانقة، مشددا على أن "هذا الأمر بات يشكل توترا بين النازحين والمجتمع المضيف في مختلف المناطق".وطالب "بدعم أستراليا للبنان في المحافل الدولية للتمكن من إيجاد الحلول السياسية الكفيلة بإعادة النازحين الى بلدهم ومساندة لبنان للخروج من أزمته".واستبقت رئيسة البرلمان درغام والوفد على الغداء.