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لبنان

سفارة روسيا تهنئ اللبنانيين بيوم عيد العمال

Lebanon 24
01-05-2023 | 07:08
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هنأت سفارة روسيا اللبنانيين بيوم عيد العمال وعبرت عن ثقتها ان جهد العمال اليومي ومهاراتهك وصبرهم سيجلب للبنان اكثر من الازدهار والرخاء.
 
 
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سفارة

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