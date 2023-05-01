"لبنان 24" يرد على ابو فاضل ويصوّب

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نشر المحلل السياسي جوزيف ابو فاضل تغريدة اتهم فيها "لبنان 24" بالتحول إلى موقع إباحي وبأنه يغفل عن الأخبار السياسية والسلبَطة على الأملاك العامة والدفاع عما تبقى من مؤسسات.يأسف "لبنان 24" لما قاله الاستاذ ابو فاضل، الذي تربطه بالموقع وبالعاملين فيه صداقة ومودة، وللاساءة المتعمدة المفاجئة التي وجهها في حق فريق العمل، ونشره صورة لم تنشر اصلا في الموقع. وكان الاجدى به، اذا كانت لديه اي ملاحظة مهنية، أن يتواصل مع فريق العمل، كما يفعل دوما عندما يتعلق الامر باخباره وتغريداته "وهاشتاغاته" لا ان يطلق الاتهامات جزافا للاساءة الى الناس ليس الا.وفي كل الاحوال فان "لبنان 24" فخور بعمله المهني وبسمعة فريق عمله وباخلاقهم، ويتابع كل القضايا المطروحة سياسية كانت ام غير سياسية بمهنية وموضوعية.