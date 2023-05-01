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لبنان

فضل الله: من حق العمال على أوطانهم أن يحظوا بالاهتمام والرعاية

Lebanon 24
01-05-2023 | 09:21
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هنأ العلامة السيد علي فضل الله، في بيان بمناسبة عيد العمال، "كلّ العمال الّذين يكدّون ويتعبون بجدٍ وإخلاص، ليعيشوا بعزّتهم وكرامتهم، ويرتقوا بأوطانهم إلى مدارج العزة، ونبارك للعاملين في لبنان عيدهم ونحيي عطاءاتهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي يعانون منها من دون أن ننسى العمال الَّذين يهاجرون إلى بلاد الله الواسعة، ويتحمّلون الصّعوبات ليوفروا لأنفسهم وأهلهم العيش الكريم".
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وأكد أن "من حقّ العمّال على وطنهم، أن يحظوا منهم بالاهتمام والرعاية، وأن يكرموا، وعلى الأقل أن لا تُغمط حقوقهم، وأن يشعروا بالأمان والعيش الكريم. ويكفي تكريماً لليد الَّتي تعمل أنّها يد يحبها الله ورسوله".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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